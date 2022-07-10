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Зеленский подписал закон об отмене военного сбора для защитников

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает украинских защитников от уплаты военного сбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №7432.

Глава государства подписал документ 7 июля. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины касательно особенностей налогообложения военным сбором зарплат военнослужащих и других лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения.

Таким образом от уплаты военного сбора освободили:

  • Вооруженные силы Украины;
  • Национальную гвардию;
  • правоохранительные органы;
  • Службу безопасности Украины;
  • Службы внешней разведки Украины;
  • Госпогранслужбу;
  • Управление государственной охраны;
  • Министерство внутренних дел;
  • Госспецсвязи.

Напомним, что Верховная рада приняла данный законопроект еще 19 июня.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины