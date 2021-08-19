ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"

Новина українською →
Киев, Четверг 19 августа 2021 16:23
Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым" Фото: президент Владимир Зеленский (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому отменяется режим свободной экономической зоны "Крым". Он действовал с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку этого закон на сайте Рады.

Отметим, украинская свободная экономическая зона в Крыму действовала с 27 сентября 2014 года. Это означало, что украинские органы, например, не взимают общегосударственные налоги и сборы на территории оккупированного полуострова. СЭЗ должна была действовать 10 лет, помогая украинскому бизнесу работать на полуострове.

Закон о ее отмене также нормирует порядок въезда на оккупированную территорию. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд из нее только через КПВВ с пограничным контролем.

Кроме того, закон закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих в оккупации, и обеспечивает реализацию права на наследство. Также были приняты необходимые изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Крым
NEWS
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
DAILY
"Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину
Милан Лелич, Владислав Красинский "Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину