Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку этого закон на сайте Рады .

Отметим, украинская свободная экономическая зона в Крыму действовала с 27 сентября 2014 года. Это означало, что украинские органы, например, не взимают общегосударственные налоги и сборы на территории оккупированного полуострова. СЭЗ должна была действовать 10 лет, помогая украинскому бизнесу работать на полуострове.

Закон о ее отмене также нормирует порядок въезда на оккупированную территорию. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд из нее только через КПВВ с пограничным контролем.

Кроме того, закон закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих в оккупации, и обеспечивает реализацию права на наследство. Также были приняты необходимые изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.