Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким скасовується режим вільної економічної зони "Крим" . Він діяв з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку цього закон на сайті Ради .

Зазначимо, українська вільна економічна зона в Криму діяла з 27 вересня 2014 року. Це означало, що українські органи, наприклад, не стягують загальнодержавні податки і збори на території окупованого півострова. ВЕЗ мала діяти 10 років, допомагаючи українському бізнесу працювати на півострові.

Закон про її скасування також нормує порядок в'їзду на окуповану територію. Громадяни України мають право на вільний і безперешкодний в'їзд і виїзд з неї тільки через КПВВ з прикордонним контролем.

Крім того, закон закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають в окупації, та забезпечує реалізацію права на спадщину. Також були прийняті необхідні зміни до Податкового та Митного кодексів.