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Зеленский подписал закон об отмене беспошлинного ввоза авто украинцами

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об возвращении с 1 июля таможенных пошлин, акцизов и 20% НДС на импортные товары. В том числе, речь идет о ввозе автомобилей гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст народного депутата Ярослава Железняка.

Как отметил депутат, закон "с 1 июля вступает в силу в полном объеме".

Возвращение налогов и пошлин

Верховная рада приняла правительственный законопроект №7418 21 июня.

Закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте:

  • для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
  • для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
  • для транспортных средств, ввозимых гражданами;

Вместе с тем, документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Аргументы правительства

Правительство подало законопроект о возобновлении налогов на импорт в конце мая. По оценке Кабмина, к этому времени было ввезено 119 тысяч автомобилей, налоговая льгота составила 13 млрд гривен, т.е. около 110 тысяч гривен на каждый автомобиль. К 1 июля всего без пошлин будет ввезено 240 тысяч автомобилей.

Кроме того, льготы закона лишали бюджет поступлений 3,5 млрд гривен таможенных платежей от предприятий и ФОПов.

Министр финансов Сергей Марченко неоднократно призывал вернуть все на налоги на импорт.

Позиция НБУ

В НБУ считают, что восстановление пошлин и налогов на импорт товаров и услуг является важным шагом на пути к возвращению способности валютного рынка для самобалансирования. В частности, это поддержит дальнейшее восстановление производства в Украине и позволит ограничить темпы роста импорта, который давит на валютный рынок, и на международные резервы Украины.

Кроме того, вырастут ежемесячные поступления в бюджет. По оценкам Министерства экономики, они увеличатся на 3,5 млрд гривен в месяц.

В НБУ считают, что закон о восстановлении налогов на импорт товаров создает основания для отмены перечня товаров критического импорта, который действует с начала российского вторжения.

Список товаров критического импорта пересматривался в сторону увеличения 18 раз. Сегодня список товаров критического импорта содержит около 90% от всех товарных категорий.

Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождал от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

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