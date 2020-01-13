Зеленский подписал закон об особенностях работы парламентских ВСК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 400-IX "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, закон определяет полномочия, порядок создания и работы временных следственных комиссий и временных специальных комиссий (ВСК) парламента.

Согласно документу, ВСК - это временный коллегиальный орган парламента, который образуется из числа народных депутатов для парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

"Члены следственной комиссии и созданные ею рабочие группы осуществляют проверку фактов и обстоятельств как непосредственно в местах их возникновения, так и путем истребования соответствующих документов и материалов, получения показаний, объяснений. Результаты расследования следственная комиссия излагает в письменном отчете", - говорится в сообщении.

Также определен перечень, по которому ВСК не может образовываться:

осуществление правосудия судом;

установление наличия или отсутствия вины лица в совершении уголовного правонарушения;

вопрос, который является предметом деятельности созданной Верховной радой иной следственной комиссии.

Отмечается, что специальная комиссия осуществляет полномочия главного комитета, предусмотренные регламентом Верховной рады, и действует в соответствии с требованиями настоящего закона, а также закона "О комитетах Верховной Рады Украины".

Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним. 19 декабря Верховная рада приняла закон о ВСК с предложениями президента. Из закона убрали положение относительно объявления импичмента президента. За документ проголосовали 337 нардепов.