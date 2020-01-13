ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский подписал закон об особенностях работы парламентских ВСК

Новости » Политика     13.01.2020 - 16:53
Зеленский подписал закон об особенностях работы парламентских ВСК
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 400-IX "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, закон определяет полномочия, порядок создания и работы временных следственных комиссий и временных специальных комиссий (ВСК) парламента.

Согласно документу, ВСК - это временный коллегиальный орган парламента, который образуется из числа народных депутатов для парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

"Члены следственной комиссии и созданные ею рабочие группы осуществляют проверку фактов и обстоятельств как непосредственно в местах их возникновения, так и путем истребования соответствующих документов и материалов, получения показаний, объяснений. Результаты расследования следственная комиссия излагает в письменном отчете", - говорится в сообщении.

Также определен перечень, по которому ВСК не может образовываться:

  • осуществление правосудия судом;
  • установление наличия или отсутствия вины лица в совершении уголовного правонарушения;
  • вопрос, который является предметом деятельности созданной Верховной радой иной следственной комиссии.

Отмечается, что специальная комиссия осуществляет полномочия главного комитета, предусмотренные регламентом Верховной рады, и действует в соответствии с требованиями настоящего закона, а также закона "О комитетах Верховной Рады Украины".

Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним. 19 декабря Верховная рада приняла закон о ВСК с предложениями президента. Из закона убрали положение относительно объявления импичмента президента. За документ проголосовали 337 нардепов.

Президент одобрил закон о предотвращении политической коррупции Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство"
Новости Украины Владимир ЗеленскийВСК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь