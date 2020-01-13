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Зеленський підписав закон про особливості роботи парламентських ТСК

Новини » Політика     13.01.2020 - 16:53
Зеленський підписав закон про особливості роботи парламентських ТСК
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 400-IX "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, закон визначає повноваження, порядок створення та роботи тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій (ТСК) парламенту.

Згідно з документом, ТСК - це тимчасовий колегіальний орган парламенту, який утворюється з числа народних депутатів для здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

"Члени слідчої комісії та створені нею робочі групи здійснюють перевірку фактів і обставин як безпосередньо у місцях їх виникнення, так і шляхом витребування відповідних документів та матеріалів, отримання показань, пояснень. Результати розслідування слідча комісія викладає в письмовому звіті", - йдеться в повідомленні.

Також визначено перелік, за яким ТСК не може утворюватися:

  • здійснення правосуддя судом;
  • встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні кримінального правопорушення;
  • питання, що є предметом діяльності утвореної Верховною радою іншої слідчої комісії.

Зазначається, що спеціальна комісія здійснює повноваження головного комітету, передбачені регламентом Верховної ради, і діє згідно з вимогами цього закону, а також закону "Про комітети Верховної Ради України".

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо. 19 грудня Верховна рада прийняла закон про ТСК з пропозиціями президента. Із закону прибрали положення щодо оголошення імпічменту президента. За документ проголосували 337 нардепів.

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