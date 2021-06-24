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Зеленский подписал закон об онлайн-торгах землей

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об онлайн-торгах земельными участками. Документ вернулся в Верховную раду с подписью главы государства.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Законопроект №2195, который разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах, был направлен президенту на подпись 4 июня. В этот же день документ был возвращен в аппарат парламента с подписью спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Напомним, 18 мая депутаты приняли законопроект об онлайн-торгах земельными участками. В начале июня депутаты разблокировали его подписание спикером Рады и президентом.

Как писало РБК-Украина, ранее вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине.

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Владимир Зеленскийторгиземля