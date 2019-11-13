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Зеленський підписав закон щодо викривачів корупції

Новини » Політика     13.11.2019 - 19:35
Зеленський підписав закон щодо викривачів корупції
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Завданням закону є вдосконалення законодавства України у сфері захисту викривачів корупції

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції" № 198-ІХ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Завданням документа є вдосконалення законодавства України у сфері захисту викривачів корупції з метою його узгодження з міжнародними стандартами та найкращими практиками.

Цей закон визначає правовий статус викривачів - осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб та осіб, прирівняних до них.

Також закон встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, унормовує порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, а також забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх трудових прав.

Закон дасть змогу створити нову ефективну систему запобігання корупції на основі міжнародних стандартів, що сприятиме зниженню рівня корупції у державі, а відтак - розвитку економіки та зростанню добробуту громадян.

Нагадаємо, 29 жовтня на підпис Володимиру Зеленському передали законопроект №1010 його ж авторства.

13 вересня парламент підтримав за основу в першому читанні законопроект №1010, за документ проголосували 283 депутати ВР. До цього антикорупційний комітет ВР не знайшов у проекті ризиків корупції.

Так, президент у перший день роботи ВР вніс законопроект про викривачів корупції. Проект був зареєстрований 29 серпня і визначений главою держави як невідкладний.

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