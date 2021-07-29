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Зеленский подписал закон, необходимый для интеграции платежных систем Украины и ЕС

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О платежных услугах". Этот документ позволяет в будущем интегрировать платежные системы Украины и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Документ адаптирует украинское законодательство к правовому полю ЕС, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС. Новый закон базируется на современных требованиях и учитывает нормы европейских регуляторных актов", - отметили в пресс-службе главы государства.

Подписанный закон также должен усилить защиту прав потребителей платежных услуг, а также обеспечить прозрачность предоставления этих услуг. Документ устанавливает требования к управлению рисками и аутентификации пользователя.

Этот закон был принят парламентом 30 июня 2021 года. Он вступит в силу на следующий день после опубликования, но начнет действовать только через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.

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