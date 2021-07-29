Зеленський підписав закон, потрібний для інтеграції платіжних систем України та ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про платіжні послуги". Цей документ дозволяє у майбутньому інтегрувати платіжні системи України та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Документ адаптує українське законодавство до правового поля ЄС, що в майбутньому дасть змогу інтегрувати платіжну систему України із системою ЄС. Новий закон базується на сучасних вимогах і враховує норми європейських регуляторних актів", - зазначили в прес-службі глави держави.

Підписаний закон також має посилити захист прав споживачів платіжних послуг, а також забезпечити прозорість надання цих послуг. Документ встановлює вимоги до управління ризиками та аутентифікації користувача.

Цей закон був ухвалений парламентом 30 червня 2021 року. Він набере чинності на наступний день після опублікування, але почне діяти тільки через 12 місяців, за винятком окремих статей.