Зеленский подписал закон о меценатстве в спорте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий меценатскую деятельность в сфере физической культуры и спорта. Верховная рада приняла документ 2 июня 2021 года.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта" № 1520-IX", - говорится в сообщении.
Отмечается, что закон окажет положительное влияние на развитие физической культуры и спорта. Документ учитывает европейскую практику поддержки спорта со стороны представителей бизнеса и специфику отечественного законодательства.
"В частности, закон содержит определение понятий "меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта" и "меценатская помощь", - уточнили в ОП.
Кроме того, документ определяет направления и виды меценатской деятельности, в том числе:
Согласно документу, меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляется на основании письменного договора между меценатом и бенефициаром или действующем в его интересах представителем.
"При этом меценат, получатель и бенефициар меценатской помощи не могут быть связанными лицами", - подчеркнули в ОП.
Закон также определяет пути государственной поддержки меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта. Среди них:
Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.