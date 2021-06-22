Зеленский подписал закон о меценатстве в спорте

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта" № 1520-IX", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон окажет положительное влияние на развитие физической культуры и спорта. Документ учитывает европейскую практику поддержки спорта со стороны представителей бизнеса и специфику отечественного законодательства.

"В частности, закон содержит определение понятий "меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта" и "меценатская помощь", - уточнили в ОП.

Кроме того, документ определяет направления и виды меценатской деятельности, в том числе:

обеспечение материально-технических условий для развития физической культуры и спорта;

материальную и иную помощь спортсменам;

содействие в подготовке к Олимпийским, Паралимпийских и Дефлимпийских игр и участия в них и тому подобное.

Согласно документу, меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляется на основании письменного договора между меценатом и бенефициаром или действующем в его интересах представителем.

"При этом меценат, получатель и бенефициар меценатской помощи не могут быть связанными лицами", - подчеркнули в ОП.

Закон также определяет пути государственной поддержки меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта. Среди них:

возможность отметить меценатов государственными наградами и почетными отличиями;

содействие увековечению имени мецената на домах и спортивных объектах;

предоставления льгот меценатам;

поддержка организационных и информационных мероприятий по популяризации меценатской деятельности и тому подобное.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.