Зеленський підписав закон Про меценатство в спорті

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регулює меценатську діяльність у сфері фізичної культури і спорту. Верховна рада прийняла документ 2 червня 2021 року.
Про це повідомив Офіс президента України.
"Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту" № 1520-IX", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що закон матиме позитивний вплив на розвиток фізичної культури і спорту. Документ враховує європейську практику підтримки спорту з боку представників бізнесу та специфіку вітчизняного законодавства.
"Зокрема, закон містить визначення понять" меценатська діяльність в сфері фізичної культури і спорту "та" меценатська допомога ", - уточнили в ОП.
Крім того, документ визначає напрямки і види меценатської діяльності, в тому числі:
Згідно з документом, меценатська діяльність в сфері фізичної культури і спорту здійснюється на підставі письмового договору між меценатом і бенефіціаром або чинному в його інтересах представником.
"При цьому меценат, одержувач і бенефіціар меценатської допомоги не можуть бути пов'язаними особами", - підкреслили в ОП.
Закон також визначає шляхи державної підтримки меценатської діяльності в сфері фізичної культури і спорту. Серед них:
Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.