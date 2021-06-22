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Зеленський підписав закон Про меценатство в спорті

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регулює меценатську діяльність у сфері фізичної культури і спорту. Верховна рада прийняла документ 2 червня 2021 року.

Про це повідомив Офіс президента України.

"Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту" № 1520-IX", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що закон матиме позитивний вплив на розвиток фізичної культури і спорту. Документ враховує європейську практику підтримки спорту з боку представників бізнесу та специфіку вітчизняного законодавства.

"Зокрема, закон містить визначення понять" меценатська діяльність в сфері фізичної культури і спорту "та" меценатська допомога ", - уточнили в ОП.

Крім того, документ визначає напрямки і види меценатської діяльності, в тому числі:

  • забезпечення матеріально-технічних умов для розвитку фізичної культури і спорту;
  • матеріальну та іншу допомогу спортсменам;
  • сприяння в підготовці до Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор та участі в них тощо.

Згідно з документом, меценатська діяльність в сфері фізичної культури і спорту здійснюється на підставі письмового договору між меценатом і бенефіціаром або чинному в його інтересах представником.

"При цьому меценат, одержувач і бенефіціар меценатської допомоги не можуть бути пов'язаними особами", - підкреслили в ОП.

Закон також визначає шляхи державної підтримки меценатської діяльності в сфері фізичної культури і спорту. Серед них:

  • можливість відзначити меценатів державними нагородами та почесними відзнаками;
  • сприяння увічнення імені мецената на будинках і спортивних об'єктах;
  • надання пільг меценатам;
  • підтримка організаційних та інформаційних заходів щодо популяризації меценатської діяльності тощо.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

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Володимир ЗеленськийспортКультурамеценатЗакон