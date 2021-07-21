Зеленский подписал закон о коренных народах в Украине

Так, коренными народами Украины считается то общество, которое сформировалось на территории Крымского полуострова. В частности, крымские татары, караимы, крымчаки.

"Коренной народ Украины - автохтонный этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", - говорится в документе.

Коренные народы, согласно закону, имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов страны.

Коренные народы также имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.