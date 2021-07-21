UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский подписал закон о коренных народах в Украине

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины. В частности, документом признаются представительные органы коренных народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, коренными народами Украины считается то общество, которое сформировалось на территории Крымского полуострова. В частности, крымские татары, караимы, крымчаки.

"Коренной народ Украины - автохтонный этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", - говорится в документе.

Коренные народы, согласно закону, имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов страны.

Коренные народы также имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийкоренные народыЗакон