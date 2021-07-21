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Зеленський підписав закон про корінні народи в Україні

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про корінні народи України. Зокрема, документом визнаються представницькі органи корінних народів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, корінними народами України вважається те суспільство, яке сформувалося на території Кримського півострова. Зокрема, кримські татари, караїми, кримчаки.

"Корінний народ України - автохтонна етнічна спільність, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлення себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного формування за межами України", - йдеться в документі.

Корінні народи, згідно з законом, мають право на самовизначення у складі України і політичний статус в рамках Конституції і законів країни.

Корінні народи також мають колективне та індивідуальне право на повне володіння всіма правами людини і основними свободами.

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