Зеленский подписал закон о конфискации активов у тех, кто поддерживает российскую агрессию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц. Верховная рада приняла его 12 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.
Как отмечается в сообщении, закон устанавливает новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми они могут прямо или косвенно распоряжаться.
"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, которые тем или иным способом поддерживают агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс", - отметил президент.
Ожидается, заниматься поиском активов и обращением в суд станет Министерство юстиции. Кроме того, административное судопроизводство по делам о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).
Напомним, что 21 апреля 2021 года Верховная рада проголосовала за этот закон, однако президент Владимир Зеленский вернул его со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале. После принятия закона с поправками его подписал Зеленский.
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