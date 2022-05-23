Зеленський підписав закон про конфіскацію активів у тих, хто підтримує російську агресію
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб. Верховна рада ухвалила його 12 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.
Як зазначається в повідомленні, закон встановлює новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися.
"Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес", - зазначив президент.
Очікується, займатися пошуком активів і зверненням до суду стане Міністерство юстиції. Крім того, здійснення адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави здійснюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС).
Зауважимо, що 21 квітня 2021 року Верховна рада проголосувала за цей закон, однак президент Володимир Зеленський повернув його зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду в сесійній залі. Після ухвалення закону з поправками його підписав Зеленський.
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