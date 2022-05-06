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Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства

Новина українською →
Киев, Пятница 06 мая 2022 16:11
Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины. Теперь из официальных документов исчезнет ряд терминов советской эпохи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.

Отмечается, что парламент проведет "очищение" законодательства Украины. Кроме того, Кабинет министров в ближайшее время осуществит аналогичную десоветизацию на своем уровне. Правительство подготовит новые Трудовой и Жилищный кодексы, а также Кодекс об административных проступках.

В частности, из законодательных документов исчезнут:

  • упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";
  • "ленинские идеи построения коммунистического общества";
  • ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;
  • приоритеты в правах комсомольцев и коммунистов.

Верховная Рада уже "вычистила" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР.

Напомним, что парламент принял за основу законопроект №4284 о десоветизации еще в мае 2021 года.

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