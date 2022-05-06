Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства

Президент Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины. Теперь из официальных документов исчезнет ряд терминов советской эпохи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook .

Отмечается, что парламент проведет "очищение" законодательства Украины. Кроме того, Кабинет министров в ближайшее время осуществит аналогичную десоветизацию на своем уровне. Правительство подготовит новые Трудовой и Жилищный кодексы, а также Кодекс об административных проступках.

В частности, из законодательных документов исчезнут:

упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";

"ленинские идеи построения коммунистического общества";

ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;

приоритеты в правах комсомольцев и коммунистов.

Верховная Рада уже "вычистила" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР.