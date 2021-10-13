Зеленский подписал закон о денежной помощи молодым фермерам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании деятельности фермерских хозяйств. Документ предусматривает, что молодым фермерам будет выплачиваться денежная помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Сообщается, что новый закон уточняет состав земель фермерских хозяйств и определяет круг получателей государственной поддержки.

Согласно документу, фермерским хозяйствам в первые три года после создания оказывается помощь за счет государственного бюджета - через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться за счет местных бюджетов.

На такую ​​помощь могут рассчитывать новые фермерские усадьбы, семейные фермерские хозяйства, фермерские хозяйства, расположенные в горных населенных пунктах и на полесских территориях.

Согласно закону, Кабинет министров ежегодно должен предусматривать в проекте государственного бюджета средства на поддержку фермерских хозяйств. Также местные органы ежегодно в проектах местных бюджетов могут предусматривать средства на такую хозяйств.

Кроме того, семейным фермерским хозяйствам дается дополнительная государственная поддержка, в том числе на уплату единого взноса. А фермерскому хозяйству, главой которого является лицо в возрасте до 35 лет включительно, дается денежная помощь за счет государственного бюджета.