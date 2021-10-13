Зеленський підписав закон про грошову допомогу молодим фермерам

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про стимулювання діяльності фермерських господарств. Документ передбачає, що молодим фермерам буде виплачуватися грошова допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Повідомляється, що новий закон уточнює склад земель фермерських господарств і визначає коло одержувачів державної підтримки.

Згідно з документом, фермерським господарствам у перші три роки після створення надається допомога за рахунок державного бюджету - через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Також допомога може надаватися за рахунок місцевих бюджетів.

На таку допомогу можуть розраховувати нові фермерські садиби, сімейні фермерські господарства, фермерські господарства, розташовані в гірських населених пунктах і на поліських територіях.

Відповідно до закону, Кабінет міністрів щорічно повинен передбачати в проекті державного бюджету кошти на підтримку фермерських господарств. Також місцеві органи щорічно в проектах місцевих бюджетів можуть передбачати кошти на таку господарств.

Крім того, сімейним фермерським господарствам дається додаткова державна підтримка, в тому числі на сплату єдиного внеску. А фермерському господарству, головою якого є особа віком до 35 років включно, дається грошова допомога за рахунок державного бюджету.