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Зеленский подписал закон о банках, который улучшит их стабильность и защиту вкладчиков

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 21:01
Зеленский подписал закон о банках, который улучшит их стабильность и защиту вкладчиков Фото: Зеленский подписал закон О банках, что будет способствовать их стабильности и защите вкладчиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон касательно совершенствования банковской системы. Документ предусматривает содействие стабильности сектора и усиление защиты вкладчиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента Украины.

Согласно документу, законопроект предусматривает:

  • адаптацию банковского законодательства к правовым нормам Европейского Союза;
  • укрепление корпоративного управления в банках, путем повышения ответственности совета и управления финансового учреждения;
  • расширение перечня вопросов, которые будут принадлежать компетенции совета;
  • трехуровневую систему внутреннего контроля, что будет способствовать улучшению качества управления банками;
  • требования к формированию буферов капитала;
  • ужесточение требований по лицензированию банков и аукционеров.
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Владимир Зеленский Офис президента
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