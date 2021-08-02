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Зеленський підписав закон про банки, що сприятиме їх стабільності й захисту вкладників

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 21:01
Зеленський підписав закон про банки, що сприятиме їх стабільності й захисту вкладників Фото: Зеленський підписав закон про банки, що сприятиме їх стабільності й захисту вкладників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський підписав закон стосовно вдосконалення банківської системи. Документ передбачає сприяння стабільності сектору й посилення захисту вкладників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офіційного інтернет-представництва президента України.

Згідно з документом, законопроєкт передбачає:

  • адаптацію банківського законодавства до правових норм Європейського Союзу;
  • зміцнення корпоративного управління в банках, шляхом підвищення відповідальності ради й управління фінансової установи;
  • розширення переліку питань, які належатимуть компетенції ради;
  • трирівневу систему внутрішнього контролю, що сприятиме покращенню якості управління банками;
  • вимоги до формування буферів капіталу;
  • посилення вимог щодо ліцензування банків й аукціонерів.
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Володимир Зеленський Офіс президента
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