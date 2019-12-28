ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский подписал закон об акцизах на топливо и спирт

Новости » Политика     28.12.2019 - 20:16
Зеленский подписал закон об акцизах на топливо и спирт
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Вчера, 27 декабря, законопроект был возвращен с подписью президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об улучшении администрирования акцизного налога. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

На странице законопроекта отмечается, что 27 декабря он был возвращен с подписью президента.

Напомним, 18 декабря Верховная рада Украины одобрила в повторном втором чтении законопроект №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (об улучшении администрирования акцизного налога)". Данный законопроект в повторном втором чтении поддержали 316 народных депутатов.

Документом предусмотрено совершенствование работы системы электронного администрирования реализации горючего и этилового спирта (СЕАРПСЭ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

В документе пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения горючего или этилового спирта на акцизных складах; определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.

Ранее Кабинет министров Украины ужесточил контроль над оборотом спирта и автомобильного топлива. Согласно новым правилам, все продавцы топлива и спирта должны пройти обязательную регистрацию, также должны быть созданы электронная база данных таких субъектов и реестр плательщиков акциза на топливо и спирт.

Зеленский направил в ВР усовершенствованный законопроект о децентрализации Президент Черногории подписал скандальный закон о религии
Новости Украины Владимир ЗеленскийЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь