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Зеленський підписав закон про акцизи на паливо і спирт

Новини » Політика     28.12.2019 - 20:16
Зеленський підписав закон про акцизи на паливо і спирт
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Вчора, 27 грудня, законопроект був повернутий з підписом президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про поліпшення адміністрування акцизного податку. Про це повідомляється на сайті Верховної ради.

На сторінці законопроекту зазначається, що 27 грудня він був повернутий з підписом президента.

Нагадаємо, 18 грудня Верховна рада України схвалила в повторному другому читанні законопроект №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку)". Даний законопроект у повторному другому читанні підтримали 316 народних депутатів.

Документом передбачено вдосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального і етилового спирту (СЕАРПСЕ) і спрощення умов ліцензування для суб'єктів господарювання.

У документі переглянуті терміни і порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або етилового спирту на акцизних складах; визначені випадки, в яких складаються зведені акцизні накладні і змінений термін для їх реєстрації до 15 календарних днів.

Раніше Кабінет міністрів України посилив контроль над оборотом спирту і автомобільного палива. Згідно з новими правилами, всі продавці палива і спирту повинні пройти обов'язкову реєстрацію, також повинні бути створені електронна база даних таких суб'єктів і реєстр платників акцизу на паливо і спирт.

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