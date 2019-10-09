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Зеленский подписал закон об адаптации к праву ЕС

Новости » Общество    09.10.2019 - 17:11
Зеленский подписал закон об адаптации к праву ЕС
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон будет способствовать выполнению обязательств в соответствии с соглашением об ассоциацию с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о согласовании украинского законодательства по охране прав на географические обозначения с правом Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических обозначений" № 123-IX был подписан 9 октября.

"Внедрение этого закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с соглашением об ассоциации с Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических обозначений путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, закона Украины "Об охране прав на обозначения происхождения товаров", Декрета Кабинета министров Украины "О государственной пошлине".

Напомним, также Владимир Зеленский поручил главе Офиса президента Андрею Богдану подготовить ежегодное послание президента к Верховной раде. Ежегодное послание президента касается внутренних и внешних положений Украины.

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