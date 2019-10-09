Зеленський підписав закон про адаптацію до права ЄС

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон сприятиме виконанню зобов'язань згідно з угодою про асоціацію з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про узгодження українського законодавства з охорони прав на географічні позначення з правом Європейського союзу (ЄС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних позначень" № 123-IX був підписаний 9 жовтня.

"Впровадження цього закону сприятиме адаптації актів національного законодавства до права Європейського Союзу, а також виконання зобов'язань, узятих Україною відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - йдеться в повідомленні.

Законом передбачено вдосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо правової охорони географічних позначень шляхом внесення відповідних змін до Господарського та Цивільного кодексів України, закону України "Про охорону прав на позначення походження товарів", Декрету Кабінету міністрів України "Про державне мито"

Нагадаємо, також Володимир Зеленський доручив голові Офісу президента Андрію Богдану підготувати щорічне послання президента до Верховної ради. Щорічне послання президента стосується внутрішніх і зовнішніх положень України.