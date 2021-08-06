ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский подписал ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными

Новина українською →
Украина, Пятница 06 августа 2021 18:24
Зеленский подписал ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными Фото: в Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Теперь документ должны опубликовать, чтобы он вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Верховной рады.

Что предлагает этот закон

Подписанный документ запрещает:

  • применение эвтаназии для регулирования численности бездомных животных;
  • контрабанду диких животных;
  • фотоуслуги с дикими животными;
  • пропаганду жестокого обращения с животными;
  • бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;
  • попрошайничать с животными;
  • содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;
  • замуровывание животных в подвальных помещениях;
  • оставлять животных в салоне автомобиля при температуре воздуха свыше +20 или ниже -5 градусов.

Закон усиливает:

  • меры по борьбе за браконьерство;
  • права местных советов по вопросам защиты животных от жестокого обращения.

Документ также совершенствует правила обращения с животными в сельском хозяйстве.

В то же время подписанный президентом закон вводит:

  • админответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет;
  • уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с 14 лет;
  • возможность временного изъятия животных полицией;
  • конфискацию животных в случаях жесткого обращения;
  • лишение права содержать животных в течение 5 лет;
  • обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного.

Когда закон начнет действовать

После того, как президент подписал этот закон, его должны опубликовать. Документ вступит в силу на следующий день после публикации, но действовать начнет только через 3 месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ужесточение
NEWS
Угрожавшего взорвать Кабмин арестовали
Угрожавшего взорвать Кабмин арестовали
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация