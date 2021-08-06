Зеленский подписал ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными . Теперь документ должны опубликовать, чтобы он вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Верховной рады .

Что предлагает этот закон

Подписанный документ запрещает:

применение эвтаназии для регулирования численности бездомных животных;

контрабанду диких животных;

фотоуслуги с дикими животными;

пропаганду жестокого обращения с животными;

бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;

попрошайничать с животными;

содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;

замуровывание животных в подвальных помещениях;

оставлять животных в салоне автомобиля при температуре воздуха свыше +20 или ниже -5 градусов.

Закон усиливает:

меры по борьбе за браконьерство;

права местных советов по вопросам защиты животных от жестокого обращения.

Документ также совершенствует правила обращения с животными в сельском хозяйстве.

В то же время подписанный президентом закон вводит:

админответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет ;

; уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с 14 лет ;

; возможность временного изъятия животных полицией;

конфискацию животных в случаях жесткого обращения;

лишение права содержать животных в течение 5 лет;

обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного.

Когда закон начнет действовать

После того, как президент подписал этот закон, его должны опубликовать. Документ вступит в силу на следующий день после публикации, но действовать начнет только через 3 месяца.