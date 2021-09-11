Зеленский подписал указ о соцгарантиях для ветеранов войны и семей погибших военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий для ветеранов войны и семей погибших украинских защитников. Им предусматривается улучшение жилищных условий указанной категории лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В частности, правительство должно принять меры по социальной защите, в том числе предусмотрев в проекте госбюджета Украины на 2022 расходы на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилища.
Да, это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа:
Также Зеленский инициировал утверждение правительством Государственной целевой социальной программы обеспечения реализации права на жилье лиц, принимавших участие в боевых действиях на период до 2025 года.
Кроме того, глава государства поручил Кабмину обеспечить с 2022 функционирования Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.