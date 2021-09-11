UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский подписал указ о соцгарантиях для ветеранов войны и семей погибших военных

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий для ветеранов войны и семей погибших украинских защитников. Им предусматривается улучшение жилищных условий указанной категории лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, правительство должно принять меры по социальной защите, в том числе предусмотрев в проекте госбюджета Украины на 2022 расходы на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилища.

Да, это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа:

  • семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО;
  • внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии;
  • семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств;
  • семей погибших участников, лиц с инвалидностью I-II групп вследствие событий во время Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в революции.

Также Зеленский инициировал утверждение правительством Государственной целевой социальной программы обеспечения реализации права на жилье лиц, принимавших участие в боевых действиях на период до 2025 года.

Кроме того, глава государства поручил Кабмину обеспечить с 2022 функционирования Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДонбассГуманитарная помощь