Зеленський підписав указ щодо соцгарантій для ветеранів війни та сімей загиблих військових

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо забезпечення соціальних гарантій для ветеранів війни та сімей загиблих українських захисників. Ним передбачається поліпшення житлових умов вказаної категорії осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Зокрема, уряд повинен вжити заходів щодо соціального захисту, зокрема передбачивши у проекті держбюджету України на 2022 рік видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.
Так, це стосуватиметься осіб, які потребують поліпшення житлових умов, з числа:
Також Зеленський ініціював затвердження урядом Державної цільової соціальної програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які брали участь у бойових діях, на період до 2025 року.
Крім того, глава держави доручив Кабміну забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.