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Зеленский подписал указ о соцгарантиях для ветеранов войны и семей погибших военных

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Киев, Суббота 11 сентября 2021 18:45
Зеленский подписал указ о соцгарантиях для ветеранов войны и семей погибших военных Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий для ветеранов войны и семей погибших украинских защитников. Им предусматривается улучшение жилищных условий указанной категории лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, правительство должно принять меры по социальной защите, в том числе предусмотрев в проекте госбюджета Украины на 2022 расходы на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилища.

Да, это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа:

  • семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО;
  • внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии;
  • семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств;
  • семей погибших участников, лиц с инвалидностью I-II групп вследствие событий во время Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в революции.

Также Зеленский инициировал утверждение правительством Государственной целевой социальной программы обеспечения реализации права на жилье лиц, принимавших участие в боевых действиях на период до 2025 года.

Кроме того, глава государства поручил Кабмину обеспечить с 2022 функционирования Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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