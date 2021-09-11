Зеленский подписал указ о соцгарантиях для ветеранов войны и семей погибших военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий для ветеранов войны и семей погибших украинских защитников. Им предусматривается улучшение жилищных условий указанной категории лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, правительство должно принять меры по социальной защите, в том числе предусмотрев в проекте госбюджета Украины на 2022 расходы на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилища.

Да, это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа:

семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО;

внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии;

семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств;

семей погибших участников, лиц с инвалидностью I-II групп вследствие событий во время Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в революции.

Также Зеленский инициировал утверждение правительством Государственной целевой социальной программы обеспечения реализации права на жилье лиц, принимавших участие в боевых действиях на период до 2025 года.

Кроме того, глава государства поручил Кабмину обеспечить с 2022 функционирования Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.