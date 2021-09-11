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Зеленський підписав указ щодо соцгарантій для ветеранів війни та сімей загиблих військових

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Київ, Субота 11 вересня 2021 18:45
Зеленський підписав указ щодо соцгарантій для ветеранів війни та сімей загиблих військових Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо забезпечення соціальних гарантій для ветеранів війни та сімей загиблих українських захисників. Ним передбачається поліпшення житлових умов вказаної категорії осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зокрема, уряд повинен вжити заходів щодо соціального захисту, зокрема передбачивши у проекті держбюджету України на 2022 рік видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.

Так, це стосуватиметься осіб, які потребують поліпшення житлових умов, з числа:

  • сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих унаслідок поранення, одержаного під час участі в антитерористичній операції; осіб з інвалідністю I-II груп, отриманою в результаті участі в АТО;
  • внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь у захисті України від російської агресії;
  • сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули, зникли безвісти або померли внаслідок поранення, отриманого на території цих держав під час конфліктів; осіб з інвалідністю I-II груп з числа УБД на території інших держав;
  • сімей загиблих учасників, осіб з інвалідністю I-II груп внаслідок подій під час Революції Гідності., а також родин тих, кому посмертно присвоєно звання Героя України за участь у революції.

Також Зеленський ініціював затвердження урядом Державної цільової соціальної програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які брали участь у бойових діях, на період до 2025 року.

Крім того, глава держави доручив Кабміну забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

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