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Зеленский поручил Кабмину погасить долги перед производителями электроэнергии

Киев, Вторник 22 сентября 2020 21:51
Зеленский поручил Кабмину погасить долги перед производителями электроэнергии
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики. Соответствующий указ был обнародован 22 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, Кабинет министров на протяжении двух месяцев должен внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.

Также правительство обязано внести в Раду для рассмотрения изменения в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия по эксплуатации атомных блоков, формируется в соответствии с законом "Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности".

Кроме того, Кабмин должен разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Также правительство должно обеспечить совершенствование управления госпредприятием "Энергоатом". В частности, ускорить подготовку и проведение корпоратизации предприятия и безотлагательно проработать вопрос о передаче функций по управлению этим предприятием Кабмину.

Согласно указу, правительство должно принять исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся перед производителями электрической энергии госсектора экономики в результате выполнения ими специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии и обеспечить недопущение возникновения такой задолженности в дальнейшем.

Напомним, во Франции началось строительство крупнейшего термоядерного экспериментального реактора ITER. Это может стать прорывом в энергетике за счет "экологичности" ядерного синтеза.

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