Зеленский подписал указ о проведении реформ по укреплению государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства". Об этом говорится в сообщении пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что соответствующий указ был подписан президентом в пятницу, 8 ноября.

"В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышение уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрение европейских стандартов жизни, укрепления государства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 7 ноября вступил в силу закон президента Владимира Зеленского о судебной реформе. Закон предусматривается сокращение судей Верховного суда и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Также сообщалось, что на подпись Зеленскому передали закон об ответственности за незаконное обогащение. В частности, законопроект №1031 внедряет механизм гражданской конфискации коррупционных активов и возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение.