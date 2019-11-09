Зеленський підписав указ про проведення реформ щодо зміцнення держави

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави". Про це йдеться в повідомленні пресс-службу Офісу президента.

Повідомляється, що відповідний указ був підписаний президентом в п'ятницю, 8 листопада.

"У документі йдеться про заходи, спрямовані на продовження структурних економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення рівня добробуту населення, гармонійного розвитку регіонів, впровадження європейських стандартів життя, зміцнення держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 7 листопада набув чинності закон президента Володимира Зеленського про судову реформу. Закон передбачається скорочення суддів Верховного суду і новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Також повідомлялося, що на підпис Зеленському передали закон про відповідальність за незаконне збагачення. Зокрема, законопроект №1031 впроваджує механізм цивільної конфіскації корупційних активів і повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.