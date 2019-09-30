Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 30 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил Цели устойчивого развития Украины до 2030 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 30 сентября.

Как сообщается, президент постановил обеспечить соблюдение Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, а именно:

преодоление бедности;

преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшения питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства;

обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;

обеспечение комплексной и справедливой качественного образования и поощрения возможности обучения в течение всей жизни для всех;

обеспечение гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девушек;

обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией;

обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивых и современных источников энергии для всех;

содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех;

создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям;

сокращение неравенства;

обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов;

обеспечение перехода к рациональным моделей потребления и производства;

принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;

сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;

защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращения назад (разворота) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия;

содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институтов на всех уровнях;

укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

Кроме того, президент поручил Кабинету министров в двухмесячный срок с привлечением ученых, экспертов, представителей общественных объединений провести анализ прогнозных и программных документов с учетом Целей устойчивого развития Украины и по результатам в случае необходимости принять меры по их усовершенствованию, внедрить действенной системы мониторинга реализации Целей устойчивого развития Украины и обнародовать результаты ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.

Также Кабмин должен рекомендовать Национальной академии наук Украины, Национальной академии аграрных наук Украины, Национальной академии медицинских наук Украины, Национальной академии педагогических наук Украины, Национальной академии правовых наук Украины, Национальной академии искусств Украины учитывать Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года при определении направлений научных исследований.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2168 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о формировании государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции".

Добавим, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом полугодии 2019 года составило 3458,5 тыс. человек. Таким образом, каждый пятый украинец работает без оформления.