UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва

Фото: весенний призыв в Украине отменен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Весенний призыв на срочную службу в армию в Украине в апреле-июне 2022 года проводиться не будет в связи с продолжающейся войной, развязанной РФ против нашей страны. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы Украинского государства.

Такие изменения были внесены из-за полномасштабного вторжения России, в соответствии с указами президента от 24 февраля "О введении военного положения в Украине", и "О продлении срока действия военного положения в Украине" от 14 марта, а также закона "О воинской обязанности и военной службе".

Так, во время проведения в Украине общей мобилизации, комплектования вакантных должностей в ВСУ и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.

Указ от 11 апреля вступает в силу дня опубликования.

Ранее мы писали, кого в Украине будут призывать во время третьей волны мобилизации и как будут проводить обучение.

Все подробности российской полномасштабной военной агрессии против Украины, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПризыв в армию