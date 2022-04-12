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Зеленський підписав указ про скасування весняного призову

Фото: весняний призов в Україні скасовано (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Весняний призов на строкову службу в армію в Україні в квітні-червні 2022 року проводитися не буде у зв'язку з триваючою війною, розв'язаною РФ проти нашої країни. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави Української держави.

Такі зміни були внесені через повномасштабне вторгнення Росії, відповідно до указів президента від 24 лютого "про введення воєнного стану в Україні", і "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" від 14 березня, а також закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Так, під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов'язаних та резервістів.

Указ від 11 квітня набирає чинності з дня опублікування.

Раніше ми писали, кого в Україні призиватимуть під час третьої хвилі мобілізації і як проводитимуть навчання.

Всі подробиці російської повномасштабної військової агресії проти України, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийПризов до армії