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Зеленский подписал указ. Киевскую ОВА вновь возглавил Алексей Кулеба

Фото: Алексей Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Алексей Кулеба сменил Александра Павлюка на посту главы Киевской облгосадминистрации. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", - указано в документе.

Предыстория

Отметим, о том, что Алексей Кулеба снова станет главой Киевской области стало известно вчера, когда правительство согласовало ротацию в облгосадминистрации.

Напомним ,что 15 марта вместо Алексея Кулебы президент назначил главой Киевской ОВА экс-командующего Операцией Объединенных сил (ООС) Александра Павлюка, объяснив это необходимостью усиления обороны столицы.

Глава государства также отмечал, что уволенный с этой должности Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

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Владимир ЗеленскийКиев