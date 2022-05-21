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Зеленський підписав указ. Київську ОВА знову очолив Олексій Кулеба

Фото: Олексій Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Олексій Кулеба змінив Олександра Павлюка на посаді голови Київської облдержадміністрації. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", - вказано в документі.

Передісторія

Зазначимо, про те, що Олексій Кулеба знову стане головою Київської області стало відомо вчора, коли уряд погодив ротацію в облдержадміністрації.

Нагадаємо,що 15 березня замість Олексія Кулеби президент призначив головою Київської ОВА екс-командувача операцією Об'єднаних сил (ООС) Олександра Павлюка, пояснивши це необхідністю посилення оборони столиці.

Глава держави також зазначав, що звільнений з цієї посади Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

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Володимир ЗеленськийКиїв