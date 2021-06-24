Зеленский подписал санкции против российских банков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских банков. В санкционный список попали десятки банковских учреждений, в частности, Сбербанк и ВТБ.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Под украинскими санкциями оказались 55 российских банков, в частности те, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.
По решению СНБО, в отношении этих банковских учреждений были применены следующие ограничения:
Санкции были введены сроком на 3 года.
С подробным списком банков, попавших под санкции, можно ознакомиться в документе: