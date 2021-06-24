Зеленський підписав санкції проти російських банків

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій проти російських банків. До санкційного списку потрапили десятки банківських установ, зокрема, Сбербанк та ВТБ.
Під українськими санкціями опинилися 55 російських банків, зокрема ті, що діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.
За рішенням РНБО, щодо цих банківських установ було застосовано наступні обмеження:
Санкції було запроваджено терміном на 3 роки.
З детальним списком банків, які потрапили під санкції, можна ознайомитися у документі: