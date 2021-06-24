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Зеленский подписал санкции против основателей банка в оккупированном Крыму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня 2021 года о введении санкций. В списке оказалось двое россиян, основавших банк в оккупированном Крыму.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.

С предложением ввести санкции в отношении трех физических лиц РФ на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) выступил Национальный банк Украины. Инициатива НБУ была поддержана.
В приложение №1 к решению заседания СНБО включены три человека: двое россиян и один уроженец Симферополя.

Россияне - Александр Анненков и Лидия Анненкова - являются основателями акционерного товарищества "Севастопольский морской банк".

Уроженец Симферополя - Роман Святой - судебный пристав-исполнитель так называемого управления федеральной службы судебных исполнителей в оккупированном Крыму.

В отношении них санкции введены на три года, в том числе:

  • блокировка активов;
  • запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;
  • отказ в предоставлении и отмена виз резидентам иностранных стран, включая другие запреты на въезд в Украину.

Напомним, этим же указом Зеленский ввел санкции против российских банков. В санкционный список попали десятки банковских учреждений, в частности, Сбербанк и ВТБ.

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Владимир ЗеленскийСНБОНациональный банк УкраиныСанкции