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Зеленский подписал решение СНБО о защите границы с тайными поручениями Кабмина

Автор: Валерия Полищук

В среду, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы". В частности, в указе есть поручения Кабинету министров, которые засекречены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующий указ.

Так, в течение шести месяцев Кабмин совместно с местными органами власти должны провести инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема. Также правительство должно определить владельцев и пользователей земельных участков, кадастровых номеров, целевого назначения и формы собственности земель.

При этом власти должны прекратить права постоянного пользования земельными участками земель природно-заповедного и другого природоохранного назначения, земель историко-культурного назначения шириной 30 - 50 метров вдоль линии госграницы на суше. Поскольку их после передадут в постоянное пользование военным частям Госпогранслужбы.

Также, согласно документу, пограничные участки земель должны быть изъяты во временное или постоянное пользование Госпогранслужбой.

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Владимир ЗеленскийСНБО