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Зеленський підписав рішення РНБО про захист кордону з таємними дорученнями Кабміну

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону". Зокрема, в указі є доручення Кабінету міністрів, які засекречені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

Так, протягом шести місяців Кабмін спільно з місцевими органами влади повинні провести інвентаризацію земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії держкордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми. Також Уряд має визначити власників та користувачів земельних ділянок, кадастрових номерів, цільового призначення та форми власності земель.

При цьому влада повинна припинити права постійного користування земельними ділянками земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення шириною 30-50 метрів уздовж лінії держкордону на суші. Оскільки їх після передадуть у постійне користування військовим частинам Держприкордонслужби.

Також, згідно з документом, прикордонні ділянки земель повинні бути вилучені у тимчасове або постійне користування Держприкордонслужбою.

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Володимир ЗеленськийРНБО