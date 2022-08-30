Зеленский подписал документы для запуска таможенного безвиза с ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

Он отметил, что сегодня Верховная рада поддержала несколько важных законов и ратификаций, приближающих Украину к Европейскому союзу.

"Только что я подписал эти документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита. Они являются фактической реализацией таможенного безвиза. Мы сделали это в рекордный срок и совершенно слаженно - все ветви власти", - добавил Зеленский.

Что такое таможенный безвиз

Таможенный безвиз позволит с использованием декларации Т1 перемещать грузы из стран Евросоюза в Украину и наоборот без дополнительных переоформлений во внутренний транзит. Оплачивать таможенные платежи будет отправитель. Ожидается, что это значительно ускорит логистику. В условиях войны это особенно важно.

Декларация Т1 - это транзитная декларация, которая необходимо при ввозе товаров на территорию ЕС, а также для пересечения территорий стран-участниц в режиме транзит. Оформление Т1 требуется для всех групп товаров в соответствии с действующим таможенным законодательством ЕС.