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Зеленский подписал документы для запуска таможенного безвиза с ЕС

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Киев, Вторник 30 августа 2022 22:50
Зеленский подписал документы для запуска таможенного безвиза с ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал необходимые документы для запуска так называемого таможенного безвиза с Евросоюзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

Он отметил, что сегодня Верховная рада поддержала несколько важных законов и ратификаций, приближающих Украину к Европейскому союзу.

"Только что я подписал эти документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита. Они являются фактической реализацией таможенного безвиза. Мы сделали это в рекордный срок и совершенно слаженно - все ветви власти", - добавил Зеленский.

Что такое таможенный безвиз

Таможенный безвиз позволит с использованием декларации Т1 перемещать грузы из стран Евросоюза в Украину и наоборот без дополнительных переоформлений во внутренний транзит. Оплачивать таможенные платежи будет отправитель. Ожидается, что это значительно ускорит логистику. В условиях войны это особенно важно.

Декларация Т1 - это транзитная декларация, которая необходимо при ввозе товаров на территорию ЕС, а также для пересечения территорий стран-участниц в режиме транзит. Оформление Т1 требуется для всех групп товаров в соответствии с действующим таможенным законодательством ЕС.

Напомним, Еврокомиссия пригласила Украину присоединиться к таможенному безвизу в июле 2022 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что он заработает с 1 октября.

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