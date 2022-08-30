ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський підписав документи для запуску митного безвізу з ЄС

Новость на русском →
Київ, Вівторок 30 серпня 2022 22:50
Зеленський підписав документи для запуску митного безвізу з ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський підписав необхідні документи для запуску так званого митного безвізу з Євросоюзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

Він зазначив, що сьогодні Верховна рада підтримала кілька важливих законів і ратифікацій, що наближають Україну до Європейського союзу.

"Щойно я підписав ці документи про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією митного безвізу. Ми зробили це в рекордний термін і абсолютно злагоджено - всі гілки влади", - додав Зеленський.

Що таке митний безвіз

Митний безвіз дозволить з використанням декларації Т1 переміщати вантажі з країн Євросоюзу до України і навпаки без додаткових переоформлень на внутрішній транзит. Сплачувати митні платежі буде відправник. Очікується, що це значно прискорить логістику. В умовах війни це особливо важливо.

Декларація Т1 - це транзитна декларація, яка необхідна при ввезенні товарів на територію ЄС, а також для перетину територій країн-учасниць в режимі транзит. Оформлення Т1 треба для всіх груп товарів відповідно до чинного митного законодавства ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія запросила Україну приєднатися до митного безвізу в липні 2022 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що він запрацює з 1 жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Щоб деокупація відбулася швидше. Зеленський звернувся до жителів Криму з проханням
Щоб деокупація відбулася швидше. Зеленський звернувся до жителів Криму з проханням
DAILY
"Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні
Роман Чернишевкореспондент "Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні