Президент поддержал создание мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Президент Владимир Зеленский поддержал создание мемориала Холокоста "Бабий Яр". Он подчеркнул важность памяти жертв Холокоста в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указано, что глава государства провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

"Создание мемориала очень важно для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям... Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь, и мы вместе с вами построили историю", - сказал президент.

При этом президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер отметил, что будущий мемориал должен давать посетителям четкий ответ на вопрос, что такое антисемитизм, и привлечь внимание всего мира к истории Украины.

Кроме того, в состав наблюдательного совета был приобщен первый президент Украины (1991-1994 годы) Леонид Кравчук. Он отметил, что будущий мемориал должен быть объективно истинным, честным и гуманным.

Участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках проекта, а также координацию сторон при подготовке к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Напомним, в марте 2018 года городская власть подписала с руководителями профильных государственных структур Меморандум о сотрудничестве в создании на территории Киева Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

В июне в интервью РБК-Украина посол Израиля Йоэль Лион заявил, что по международному определению в Украине подъем антисемитизма.