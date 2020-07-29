Президент Володимир Зеленський підтримав створення меморіалу Голокосту "Бабин Яр". Він підкреслив важливість вшанування пам’яті жертв Голокосту в Україні

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Вказано, що глава держави провів відеоконференцію з членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр".

"Створення меморіалу дуже важливе для нашої країни. В її історії було багато трагічних сторінок. Однак ми маємо пам’ятати про них, розповідати своїм наступним поколінням... Дуже хочеться, щоб цей проект було втілено в життя, і ми разом з вами збудували історію", - сказав президент.

При цьому президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер наголосив, що майбутній меморіал має давати відвідувачам чітку відповідь на питання, що таке антисемітизм, та привернути увагу всього світу до історії України.

Крім того, до складу наглядової ради був долучений перший президент України (1991-1994 роки) Леонід Кравчук. Він наголосив, що майбутній меморіал має бути об’єктивно правдивим, чесним і гуманним.

Учасники зустрічі обговорили подальшу взаємодію в межах проекту, а також координацію сторін під час підготовки до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

Нагадаємо, у березні 2018 року міська влада підписала з керівниками профільних державних структур Меморандум про співпрацю у створенні на території Києва Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

У червні в інтерв'ю РБК-Україна посол Ізраїлю Йоель Ліон заявив, що за міжнародним визначенням в Україні є підйом антисемітизму.