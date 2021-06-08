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Зеленский поддержал совместное с ОГА финансирование реконструкции парка в Днепре

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский поддержал совместное финансирование реконструкции парков. В частности, парка Глобы в Днепре, для которой деньги также предоставит Днепропетровская областная государственная администрация.

Об этом Зеленский заявил во время заседания второй палаты Конгресса местных и региональных властей в Днепре.

"Мы благодарны областной государственной администрации Валентина Резниченко (председатель Днепропетровской облгосадминистрации, - ред.) за то, что они обещают выделить соответствующие средства на капитальную реконструкцию парка Глобы", - сказал мер Днепра Борис Филатов.

Он также добавил: на примере центральных парков очевидно, что даже такой богатый и мощный мегаполис, как Днепр, не сможет самостоятельно навести порядок всем рекреационным зонам, ведь их у города почти три десятка.

Со своей стороны президент отметил, что имел возможность изучить все детали, связанные с парком, во время переездов в рабочем путешествии по Днепропетровщине.

"Я согласен, что должна быть совместная финансовая модель. Государство, город, область - все вместе. Это будет справедливее и качественнее", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов назвал основные условия для оживления реконструкции парков.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДнепр