Зеленский подарил многодетной семье с Волынской области дом, вместо квартиры

Фото: президент подарил многодетной семье дом (пресс-служба)

Многодетная семья в Волынской области получила от президента Владимира Зеленского дом, вместо однокомнатной квартиры. Семья Ольги и Ростислава Калита воспитывает 8 детей и ранее проживала на 17 квадратных метрах.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что решить самостоятельно жилищный вопрос семья не могла, поэтому Ольга обратилась к президенту, когда он в июле был с рабочим визитом на Волыни. Тогда Зеленский пообещал семье новый частный дом.

Через два месяца семья из с.Боратин Луцкого района получила ключи от дома с четырьмя комнатами, гостиной, кухней и двумя санузлами.

На просьбу президента помочь многодетной семье с жильем откликнулась компания "Автомагистраль-Юг", взяв на себя все расходы.

Документы и ключи от нового жилья семье вручил глава облгосадминистрации Юрий Погуляйко. За месяц закончить все внутренние работы обещает компания - застройщик ЖК "Семейная крепость", а вот с мебелью поможет ОГА.

Сейчас супруги вместе с детьми планирует что, где и как будет расположено в новом доме.

Напомним, ранее президент одобрил повышение надбаврк на уход лицам с инвалидностью с детства.

Кроме того, в Украине хотят разрешить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющих инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет; Рада приняла соответствующий законопроект №3594 за основу в первом чтении.